В Монрепо появилась загадочная пернатая гостья

В музее-заповеднике «Парк Монрепо» заметили неизвестную и не замеченную на территории парка прежде птицу.

Рассказали о загадочной гостье заповедника в официальном сообществе парка «Вконтакте». Первой птицу заметила посетительница «Монрепо». Она решила, что перед нею тетерев. Женщина сообщила о находке работнику музея, который в этот момент проводил экскурсию для группы школьников.

Обрадовавшись, экскурсовод захотел показать ребятам птицу, однако оказалось, что это вовсе не тетерев. Как минимум, потому, что выслушав фразу работника «а вот сейчас, дети, вы видите перед собой тетерева», птица, сказав «кря-кря», встала, обнаружив перепончатые лапы.

После этого стали возникать разные версии. Сотрудники музея предполагают, что это серощекая поганка, интернет-пользователи считают, что перед ними канадская казарка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что утки помогли замерить глубину кингисеппских луж.