Кингисеппские утки помогли измерить глубину луж

Жители Кингисеппа уже не первый раз отмечают, что прудам и канавам птицы предпочитают лужи на дорогах.

Люди, наблюдающие такую картину уверены: качество дорог в городе демонстрирует размер луж, места в которых хватит любому количеству птиц.

Уток, в количестве пяти штук, выходящих из лужи во дворе дома, сфотографировал местный житель. Он опубликовал запись в сообществе «Кингисепп| KNG». Этот «пруд», оказывается, знаком уже давно и не только уткам. В комментариях пользователи рассказали, что раньше видели в нем и чаек, и лебедей.

Один из участников группы высказал предположение, что работники дорожных служб просто ждут, когда в «пруду» заведется рыба.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кингисеппском районе после капитального ремонта снова действует мост через реку Систа.