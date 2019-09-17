В Кингисеппском районе открыли мост через реку Систа

Работы также ведутся в Выборгском и Приозерском районах. Baltphoto/ Михаил Киреев

Работы также ведутся в Выборгском и Приозерском районах. Baltphoto/ Михаил Киреев

Мост на трассе «Котлы — Семейское — Урмизно» открыли после проведенного капитального ремонта.

Работы выполнялись по заказу учреждения «Ленавтодор». В ходе ремонта были заменены перила, асфальт и гидроизоляция. Также обновлены опоры и части пролетного строения. Благодаря ремонту мост снова в состоянии выдерживать каждодневную нагрузку, достигающую девяти тонн.

Всего в планах государственного учреждения «Ленавтодор» ремонт 11 мостовых переходов в семи районах Ленинградской области, который планируется выполнить в течение двух лет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге начался ремонт трех улиц, что повлечет за собой временные неудобства, так как движение будет ограничено. Работы ведутся в Лермонтовском переулке, на Гатчинской улице и Выборгском шоссе.