На выходных начнется ремонт Гатчинской улицы и Выборгского шоссе

В Петербурге 14 и 15 сентября стартует ремонт трех улиц. Движение транспорта на участках будет временно ограничено.

В субботу, 14 сентября, начнутся работы в Лермонтовском переулке. Ограничения для автомобилей вводятся с 14 до 24 сентября и с 29 сентября по 8 октября. Они коснутся участка от Балтийской улицы до улицы Маршала Говорова. Полностью проезд перекроют с 25 по 28 сентября, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ремонт Гатчинской улице начнется в воскресенье, 15 сентября. Работы стоимостью 11,91 млн охватят проезжую часть и тротуар. С 15 по 21 сентября и с 25 по 30 сентября движение ограничат на участке от Большой Пушкарской улицы до Чкаловского проспекта. Закроют для авто улицу с 22 по 24 сентября.

Помимо этого на воскресенье запланирован старт работ на Выборгском шоссе. Отремонтировать собираются участок от проспекта Энгельса до границы с Ленинградской областью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на прошлых выходных начался ремонт Кустарного и Спаского переулков и улицы Гладкова.