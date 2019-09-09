В Петербурге отремонтируют Спасский и Кустарный переулки

В Петербурге начинается ремонт трех улиц. Из-за работ движение транспорта на участка будет временно ограничено.

С 9 сентября АО «ПО «Возрождение» ведет ремонтные работы в Кустарном переулке и на участке улицы Гладкова от проспекта Стачек до Севастопольской улицы. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Подрядчик отремонтирует проезжую часть и тротуар в Кустарном переулке. Стоимость работ составит 3,68 млн рублей. Из-за ремонт движение на участке от Никольского переулка до тупика ограничено с 9 по 15 сентября. С 16 по 19 сентября проезд будет закрыт.

На улице Гладкова будет обновлен участок длиной 0,62 км. Стоимость работ на тротуаре и проезжей части составит 23,63 млн рублей. На участке от Севастопольской улицы до проспекта Стачек с 9 по 19 сентября и с 25 по 6 октября движение будет ограничено. С 20 по 24 сентября его полностью перекроют.

С 10 сентября стартует ремонт Спасского переулка. На работы выделено 14,23 млн рублей. Движение транспорта на участке от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова ограничат с 10 сентября по 12 октября. Перекроют — с 13 по 15 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта по Серебристому бульвару ограничено до 20 сентября.