Ремонт трамвайных путей ограничил движение на Серебристом бульваре

В Петербурге до 20 сентября ограничили движение транспорта по Серебристому бульвару. Причиной этого стал ремонт трамвайных путей.

Из-за работ также закрыто сквозное движение по проспекту Испытателей, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Автомобилистам предлагают объехать по следующему маршруту: проспект Сизова, проспект Королева, аллея Поликарпова, Туполевская улица, Коломяжский проспект, Богатырский проспект, Байконурская улица.

Ремонт трамвайных путей на Серебристом бульваре выполняет АО «НИК.

Помимо этого, с 7 по 19 ноября в Петербурге закрывается движение транспорт по Баскову переулку. Проезд невозможен в направлении от улицы Маяковского к улице Короленко. Ограничения связаны с работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 8 сентября движение в центре Петербурга ограничат съемки фильма кинокомпании “Бабл студиос”.