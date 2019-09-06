Съемки кино закроют несколько улиц в центре Петербурга

Ограничения начнут действовать вечером в воскресенье и продлятся до конца следующей недели.

Съемки кино копании “Бабл студиос” приведут к перекрытиям движения в центре Петербурга на следующей неделе. Ограничения на парковку продлятся с вечера воскресенья вплоть до 16 сентября.

С 18 часов воскресенья до 8 часов 10 числа закроют площадь Островского и улицу России, сообщает КРТИ 6 сентября. Затем с 18 часов 11-го до 7 часов 12-го перекроют наб. Мойки от Гороховой до Исаакиевской пл. 15-го сентября машины не проедут по Большой Морской от Исаакиевского собора до Кирпичного с 6 до 13 часов. 16-го числа движение закроют по наб Зимней канавки от Мойки до Миллионной и по Миллионной от Дворцовой до 30-го дома.

Парковку на этих проездах будут ограничивать сообразно с датами перекрытия. Со схемами и подробностями можно ознакомиться на портале КРТИ Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Новые приключения” ограничат парковку у Эрмитажа.