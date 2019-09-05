Съемки “Новых приключений” ограничат парковку у Эрмитажа

Съемки “Новых приключений” ограничат парковку у Эрмитажа
В ограничениях виноваты съемки фильма, “праздник урожая” и День Колпино. Фото: pixabay.com

В субботу в Санкт-Петербурге вступят в силу новые ограничения движения.

Новые ограничения движения вступят в силу в субботу 7 сентября в Петербурге. Виноваты съемки фильма, “праздник урожая” и День Колпино.

Фильм “Новые приключения”, который снимает компания “Три А” приведет к запрету парковки на 1-ом Зимнем мосту, Миллионной ул. от 30-го до 36 дома, наб Зимней канавки от Эрмитажного моста до Зимнего. Ограничения будут действовать с полудня субботы до конца понедельника 9 сентября.

Праздник урожая в Кронштадтском районе Петербурга приведет к запрету проезда по ул. Карла Маркса от Советской до Флотской и по Гражданской от Ленина до Маркса.

В Колпино 7 сентября решили отметить День города, поэтому всю субботу на разных улицах и проездах собираются закрывать движение и запрещать остановку машин.

Фото: скриншот gov.spb.ru

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