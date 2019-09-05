Смольный объяснил, как ездить в метро за 30 рублей по ЕКП

Скидки действуют до конца года, а потом цены в транспорте могут подняться.

Обладатели Единой карты петербуржца начали ездить в метрополитене со скидкой — цена одной поездки с 1 сентября составляет 30 рублей.

До конца года цена проезда по карте “Мир” составит 35 рублей, сообщили в Смольном 5 сентября.

В Смольном объяснили, как получить скидку: только первый и последний турникеты станций метро Петербурга принимают бесконтактные банковские карты. За проезд можно платить и смартфоном с ОС Android с помощью приложений.

Стоит учесть, что если на карте не было средств в момент оплаты, то она может попасть в стоп-лист. Если долг погасить в течение 24 часов, то банк сам ее оттуда выведет — в противном случае, держателю карты нужно обсудить ситуацию с банком.

Сейчас жетон метро стоит 45 рублей. Ранее GazetaSPb сообщила, что в 2020 году цены на проезд в общественной транспорте Петербурга поднимут на 3 рубля.