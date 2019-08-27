Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает
Проезд станет дороже. Фото: Baltphoto

В Смольном обсуждают повышение на наземный и подземный вид транспорта.

Об этом стало известно 26 августа. Обо всем рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, передает газета «Коммерсантъ». Он заявил, что проезд станет дороже со следующего года. Если сейчас за жетон петербуржец платит 45 рублей, то будет как минимум на три рубля больше, а за билет на автобусе или троллейбусе придется заплатить не 40 рублей, а 42.

Напоминаем, что номинальная стоимость проезда отличается от реальной. Так, на самом деле за поездку в метро надо было бы платить как минимум 59 рублей, а на наземном транспорте – около 50 рублей, передает РБК.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что минтруд предложил оплачивать пенсионерам проезд на заграничный отдых. Нововведение может быть внесено в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

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Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает
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