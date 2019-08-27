Минтруд предложил оплачивать пенсионерам проезд на заграничный отдых

Минтруд предложил оплачивать пенсионерам проезд на заграничный отдых
Нововведение предложили в Минтруде России. Фото: pixabay.com

Пенсионерам Крайнего Севера, путешествующим за границу, предложили оплачивать затраты на проезд с 2021 года. Такая инициатива была озвучена в Минтруде России.

Нововведение может быть внесено в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Компенсация потраченных средств будет возмещена только за проезд на территории России.

В настоящее время пожилые граждане Крайнего Севера вынуждены добиваться частичной компенсации в зале суда.

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