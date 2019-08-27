РКН заблокировал сайт с финской санкционной продукцией в Петербурге

Информацию, размещенную на сайте с финскими продуктами, признали запрещенной. Фото: pixabay

Информацию, размещенную на сайте с финскими продуктами, признали запрещенной. Фото: pixabay

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры обнаружили сайт с санкционной продукцией из Финляндии.

Сайт, на котором продают кисломолочную и мясную продукцию произведенные в Финляндии, был обнаружен сотрудниками Северо-Западной транспортной прокуратуры. Согласно российском законодательству, подобная продукция запрещена к ввозу в Россию, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

После проведенной проверки прокуратура направила в суд административное исковое заявление. В итоге, информацию, размещенную на сайте с финскими продуктами, признали запрещенной.

Судебное решение направлено в управление Роскомнадзора для блокировки и включения сайта в Единый реестр доменных имен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор нашёл в статье «Медузы» пропаганду наркотиков.