Little big показали кусочек новой песни для «Евровидения»

Little big показали кусочек новой песни для &#171;Евровидения&#187;
Группа готовится презентовать новую песню. Фото: Кадр из клипа GO BANANAS - Little Big

По сети разошелся 18-секундный отрывок трека, с которым группа поедет на конкурс.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Ролик с песней опубликовали пользователи TikTok. Судя по всему, песня называется «Uno». Она зажигательная и подходит для того, чтобы под нее танцевать. Слышны и бразильские мотивы, о которых говорил фронтмен Little Big Илья Прусикин. Пока что полная версия недоступна, но ее должны опубликовать в ближайшее время.

Напоминаем, что петербургская группа, широко известная за пределами России, представит страну на «Евровидении» в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Юлия Самойлова считает свой провал на Евровидении виной Первого канала. По словам певицы, ей не дали достаточно времени на подготовку.

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