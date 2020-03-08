В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Заболевших выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях.
Все зараженные в течение последних двух недель были в Италии, рассказали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа.
Заболевших госпитализировали в инфекционные боксы. Круг людей, с которыми они контактировали после возвращения из Италии, определен.
«Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — приводит «РИА Новости» слова представителя оперативного штаба.
Всего в России с начала эпидемии зарегистировано 17 случаев заражения коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии выявили четыре новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 23.