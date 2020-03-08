В Финляндии коронавирус выявили у 23 человек

В Финляндии коронавирус выявили у 23 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

Финские врачи выявили еще четыре новых случая заболевания новым типом коронавируса COVID-2019, сообщили в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Таким образом, общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 23. Из новых четырех выявленных случаев коронавируса, двое заразившихся находятся в столице, один — в Пирканмаа, и последний — в районе Северного Саво.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии коронавирус убил более 200 человек. В Италии число умерших местных жителей от нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019, превысило 220. Большинство из них были пожилыми людьми. За сутки общее число заразившихся в стране выросло на 1,2 тыс. человек и достигло 5,8 тыс.

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