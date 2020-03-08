В Италии коронавирус убил более 200 человек

В Италии число умерших местных жителей от нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019, превысило 220. Большинство из них были пожилыми людьми.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в основном жертвами коронавируса в Италии стали люди старше 60 лет, а троим из них было за 80. За сутки общее число заразившихся в стране выросло на 1,2 тыс. человек и достигло 5,8 тыс. Барелли объяснил стремительные темпы роста зараженных в стране тем, что официальная статистика пополнилась новыми случаями из Ломбардии, которые ранее не были туда внесены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус выявили еще у четырех жителей России. Трое из зараженных находятся в Липецке, четвертый — в Петербурге.