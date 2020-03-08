Коронавирус выявили еще у четырех жителей России

В России зафиксировали четыре новых случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. Трое из зараженных находятся в Липецке, четвертый — в Петербурге.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, все заболевшие недавно прилетели из Италии, где сейчас активно распространяется вирус. Выявленные больные находятся в инфекционных боксах под наблюдением медиков. Все контактировавшие с ними будут изолированы.

До этого в стране было выявлено еще шесть зараженных коронавирусом — пятеро в Москве и один — в Нижнем Новгороде. Все они также недавно вернулись из Италии.

На данный момент в России зафиксировано не менее 14 случаев подтверждения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в комздраве Петербурга рассказали о состоянии двоих горожан, заразившихся коронавирусом.