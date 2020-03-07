В комздраве Петербурга рассказали о состоянии двоих горожан, заразившихся коронавирусом

Врачи пристально следят за пассажирами всех рейсов, прибывающих в Петербург из-за границы. Фото: pixabay.com

Врачи пристально следят за пассажирами всех рейсов, прибывающих в Петербург из-за границы. Фото: pixabay.com

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о самочувствии попавших в больницу петербуржцев с коронавирусом.

На данный момент таких двоих — жительница Северной столицы и студент СЗГМУ им. Мечникова, вернувшийся из Италии. Состояние и девушки, и молодого человека медики оценивают как удовлетворительное. Все люди, находившиеся в тесном контакте с пациентами, установлены и в ближайшее время будут изолированы и обследованы.

В Боткинской больнице уже находится одна девушка, контактировавшая с пациенткой с коронавирусом — результаты её теста на новый штамм вируса будут известны в ближайшие дни. Лисовец также отметил, что петербуржцы, подхватившие опасную инфекцию, поступили в больницу с признаками простого ОРВИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае начали дезинфицировать банкноты из-за большого скопления опасных инфекций и микробов на них.