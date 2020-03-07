Китай дезинфицирует «грязные» наличные деньги из-за коронавируса

Если мыть руки после каждого использования наличности, инфекции страшны не будут. Фото: Pixabay

Если мыть руки после каждого использования наличности, инфекции страшны не будут. Фото: Pixabay

Они являются источником большого скопления различных микробов.

Учеными неоднократно были проведены исследования, которые показали, что присутствует на банкнотах, чего не видно человеческому глазу. Результаты не самые приятные. На привычной для нас «наличке» могут присутствовать следы наркотических веществ, отходов, плесени. Присутствует на них и кишечная палочка. И этот список может продолжаться и дальше.

Из-за этого Китай, в котором сейчас бушует коронавирус, решил принять защитные меры. Народный банк Китая сообщил, что теперь все банкноты должны подвергаться специальной обработке для дезинфекции. Сначала на них воздействуют ультрафиолетом, потом подвергают термообработке, а потом оправляют не двухнедельный карантин. Поэтому, сейчас страна лидирует по количеству безналичной оплаты.

Но вирусолог Мухаммад Мунир не думает, что данные методы на что-то значительно повлияют. Прежде всего, необходимо тщательно мыть руки. Это один из самых главных способов для борьбы с инфекциями. Об этом он рассказал каналу CNBC.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые определили, как долго коронавирус может оставаться на одежде.