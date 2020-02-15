Ученые определили, как долго коронавирус может оставаться на одежде

Ученые определили, как долго коронавирус может оставаться на одежде
Для дезинфекции вещей от бактерий коронавируса можно использовать растворы этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия. Фото: pixabay.com

Согласно исследованиям немецких специалистов, новый коронавирус, эпидемия которого бушует в Китае, может оставаться на вещах в течение недели и даже дольше.

Ученым удалось выяснить, что COVID-19, — такое название дали новому штамму коронавируса медики, — также, как и другие виды этого заболевания в течение длительного времени остается на поверхности предметов. Предположительно, он может сохранятся на вещах до девяти дней, в то время как, к примеру, вирус кори исчезает в течение двух часов.

Таким образом, немецкие специалисты пришли к выводу, что одним из главных факторов в борьбе с распространением нового коронавируса является своевременная дезинфекция. Для этого можно использовать растворы этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские медики приступили к тестированию на животных новой вакцины против коронавируса COVID-19.

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