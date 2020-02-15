Ученые определили, как долго коронавирус может оставаться на одежде

Для дезинфекции вещей от бактерий коронавируса можно использовать растворы этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия. Фото: pixabay.com

Для дезинфекции вещей от бактерий коронавируса можно использовать растворы этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия. Фото: pixabay.com

Согласно исследованиям немецких специалистов, новый коронавирус, эпидемия которого бушует в Китае, может оставаться на вещах в течение недели и даже дольше.

Ученым удалось выяснить, что COVID-19, — такое название дали новому штамму коронавируса медики, — также, как и другие виды этого заболевания в течение длительного времени остается на поверхности предметов. Предположительно, он может сохранятся на вещах до девяти дней, в то время как, к примеру, вирус кори исчезает в течение двух часов.

Таким образом, немецкие специалисты пришли к выводу, что одним из главных факторов в борьбе с распространением нового коронавируса является своевременная дезинфекция. Для этого можно использовать растворы этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские медики приступили к тестированию на животных новой вакцины против коронавируса COVID-19.