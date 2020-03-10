Премьеру песни Little Big для «Евровидения» перенесли без объяснения причин

Последним днем подачи заявок на участие в конкурсе было 9 марта. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Последним днем подачи заявок на участие в конкурсе было 9 марта. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Презентация песни Little Big для «Евровидения-2020» отложена «по неизвестным причинам». Об этом сообщается на странице песенного конкурса «ESCWORLDCLUB» во «ВКонтакте» со ссылкой на пиар-менеджера группы.

Последним днем подачи заявок на участие в конкурсе было 9 марта. До сих пор на сайте «Евровидения» не представлены песни российской группы и представительницы Азербайджана Самиры Эфенди.

«Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC», — говорится на странице сообщества.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.