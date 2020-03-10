Участник Little Big женился, пока россияне ждут песню на «Евровидение»

Музыкальный исполнитель отправился в ЗАГС, смыв с лица черный рот.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте продюсера коллектива Алины Пязок. Она опубликовала ролик из петербургского Дворца бракосочетания, на котором запечатлены участник группы Little Big Антон Лиссов и его супруга фотограф Анжелика Иванова.

Напоминаем, что Россия – единственная страна, которая пока не дала послушать свою песню для «Евровидения». Пользователи шутят, что группа просто слишком хорошо отметила торжество и обо все забыла.

Но в этот вторник объявили, что трек представят на «Вечернем Урганте» уже 12 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеру песни Little Big для «Евровидения» перенесли без объяснения причин. «Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC», — говорится на странице сообщества.