Водителя, устроившего смертельное ДТП на Обводном, посадили на 4,5 года

Мужчину признали виновным в аварии и обязали его выплатить компенсацию в размере 3,5 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает «Мойка78». Суд вынес приговор в отношении 23-летнего гражданину Узбекистана Икромджону Абдикулову, которого признали виновным в смертельной аварии. Мужчине предстоит отсидеть в тюрьме 4,5 года и выплатить родственникам погибших 3,5 миллиона рублей.

Родственники жертв ДТП считают приговор слишком мягким – они отмечают, что из-за лихача они лишились единственных детей.

Напоминаем, что все случилось утром 23 июля 2019 года на набережной Обводного канала. Мужчина превысил скорость, чтобы успеть выполнить как можно больше заказов и заработать денег, а в итоге спровоцировал аварию. Погибли двое, еще один человек получил травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Скандинавии столкнулись две легковушки, на месте «скорая».