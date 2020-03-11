На Скандинавии столкнулись две легковушки, на месте «скорая»

На Скандинавии столкнулись две легковушки, на месте &#171;скорая&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На автотрассе «Скандинавия» произошло серьезное ДТП. Очевидцы поделились фотографиями сильно помятых машин.

Авария случилась сегодня, 11 марта, в районе съезда на Кирилловское. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Подробности дорожного инцидента пока неизвестны, однако на фото видны две сильно помятые легковушки. Проезд на участке затруднен.

На место уже прибыли сотрудники скорой помощи.

«Очень сильная авария», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кассационный суд спас от сноса здание на Ропшинской. На его месте собирались построить многоэтажный дом.

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