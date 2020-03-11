Кассационный суд спас от сноса дом на Ропшинской

В Северной столице третий кассационный суд не стал отменять решение первой инстанции по дому на Ропшинской улице, который «омолодили» в кадастровой палате. С жалобой на вердикт выступило ООО «Шелест-Сквер».

Первоначально иск к Федеральной службе подали активисты, которые выяснили, что составители документации «скорректировали» дату с 1917 на 1947 год. Таким образом, постройка автоматически выпадала из категории исторической и могла быть снесена.

На этом месте «Шелест-Сквер» собиралось строить многоэтажный жилой дом. Однако градозащитники через суд приостановили эту стройку, признав изменение даты в документах незаконным. Кадастровой палате было вменено возвратить дату в исходное состояние.

Разрешение на строительство также признают незаконным.

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