Санкт-Петербург стал лидером по пробкам среди городов России

В мировом рейтинге Северная столица заняла одиннадцатое место по загруженности дорог, в России — лидирует, обогнав даже Москву.

В среднем автомобилисты Петербурга проводят в пробках 151 час за год (6 дней), в то время как москвичи — 128 часов (5 дней). При этом специалисты утверждают, что доверять таким рейтингам — бессмысленно. Метод подсчета достаточно непрозрачный. Вероятно, для вычисления используются навигационные системы, установленные на дорогих авто, цитирует «Комсомольская правда» эксперта Ассоциации транспортных инженеров Владимира Валдина.

Таким образом, в городах, где плотность населения выше, но меньше дорогостоящего транспорта, и показатели будут другими.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в среду из-за аварии на площади Ленина собралась пробка из трамваев.