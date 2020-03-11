ДТП на площади Ленина спровоцировало трамвайную пробку

Несколько вагонов встали по улице Комсомола. Фото: vk.com/spb_today

Несколько вагонов встали по улице Комсомола. Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 марта на площади Ленина образовалась пробка. По словам очевидцев, автомобиль столкнулся с трамваем.

«Там ДТП с вагоном было, машина под вынос залезла, пока трамвай налево поворачивал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Несколько вагонов встали по улице Комсомола. Затор не мешает остальным участникам движения. Пассажиры трамваев, чтобы не опоздать на работу, покинули вагоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе, в районе въезда в Северную столицу, столкнулись пять автомобилей. На место происшествия прибыли полиция и машина реанимации.