На Пулковском шоссе произошло серьезное ДТП с участием пяти машин

На Пулковском шоссе, в районе въезда в Северную столицу, столкнулись пять автомобилей. На место происшествия прибыли полиция и машина реанимации.

Дорожный инцидент произошел днем понедельника, 9 марта. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Среди участников аварии — маршрутный автобус №844, следовавший из Луги. На фотографиях, прикрепленных автором публикации, также видны машины реанимации и пожарных.

Подробности аварии пока неизвестны, как и виновник столкновения. Вероятно, в ДТП есть пострадавшие, но кто это и каково их состояние также остается тайной. Комментаторы считают, что аварию вызвал лихач, который решил устроить «гонки» на трассе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте Tiguan протаранил ограждение и вылетел на тротуар.