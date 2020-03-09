На Гражданском проспекте Tiguan после ДТП снес ограждение и вылетел на тротуар

Утром 9 марта на углу Гражданского и Луначарского проспектов произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись Volkswagen Tiguan и малолитражка. После ДТП Volkswagen Tiguan влетел в ограждение и вылетел на тротуар.

«Две машина не разъехались на перекрёстке Луначарского и Гражданского. В результате аварии Фольксваген влетел в забор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.