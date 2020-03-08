После ДТП на КАД госпитализировали девочку в тяжелом состоянии

На внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. В ДТП пострадала 10-летняя девочка.

За рулем Toyota находился мужчина 1976 года рождения с почти 25-летним стажем вождения. Пьян автомобилист не был. Причины, по которым он потерял управление, неизвестны.

Авария произошла на 72 км внутреннего кольца. Автомобиль следовал от Пулковского шоссе в сторону Таллинского, уточнили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка 2009 года рождения. Водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести. Девочка — в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на улице Энергетиков 8 марта пострадал семилетний ребенок.