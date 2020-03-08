Среди пострадавших в ДТП на Энергетиков есть семилетний ребенок

Среди пострадавших в ДТП на Энергетиков есть семилетний ребенок
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром в воскресенье, 8 марта, в Красногвардейском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП, в которое попали две легковушки и пустая маршрутка.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, все произошло в 9.40 утра около дома №42 по улице Энергетиков. Согласно предварительным данным, там столкнулись маршрутка №369 без пассажиров и иномарки Mitsubishi Lancer, Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадал 26-летний водитель Hyundai Solaris, 65-летний водитель Mitsubishi Lancer и два его пассажира, один из которых — ребенок семи лет. Всех отвезли в медучреждение с травмами средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском пешеход получил травмы под колесами автобуса.

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