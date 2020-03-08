На Витебском пешеход получил травмы под колесами автобуса

На Витебском пешеход получил травмы под колесами автобуса
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошла дорожная авария с участием общественного транспорта и пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло примерно в девять утра сегодня, 8 марта, возле дома №65 по Витебскому проспекту. Там пассажирский автобус сбил пешехода.

По словам свидетелей произошедшего, первыми на место прибыли правоохранители, а через пять минут подтянулась и карета скорой помощи. Подробности произошедшего и состояние пострадавшего на данный момент неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром во дворе на Генерала Симоняка горела иномарка. Возле дома №1 по улице Генерала Симоняка огонь полностью уничтожил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария автобус дтп пешеход происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Витебском пешеход получил травмы под колесами автобуса
Утром во дворе на Генерала Симоняка горела иномарка
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Посетитель конференции с участием Трампа оказался заражен коронавирусом
Существование инопланетной жизни доказано учеными
Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день
В Пулково отменили вечерние рейсы в Москву и в Нур-Султан
Юную дочь Вячеслава Малофеева задержали за наркоторговлю