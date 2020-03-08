На Витебском пешеход получил травмы под колесами автобуса

В Московском районе Петербурга произошла дорожная авария с участием общественного транспорта и пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло примерно в девять утра сегодня, 8 марта, возле дома №65 по Витебскому проспекту. Там пассажирский автобус сбил пешехода.

По словам свидетелей произошедшего, первыми на место прибыли правоохранители, а через пять минут подтянулась и карета скорой помощи. Подробности произошедшего и состояние пострадавшего на данный момент неизвестны.

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