Утром во дворе на Генерала Симоняка горела иномарка

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел автомобильный пожар, в результате которого сгорела дорогостоящая иномарка.

Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло примерно в половину восьмого утра в воскресенье, 8 марта. Возле дома №1 по улице Генерала Симоняка огонь полностью уничтожил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Очевидцы рассказали, что владелец горевшего автомобиля так и не появился. Судя по опубликованным в группе видео, на месте работали сотрудники пожарной службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцевском районе Ленобласти из горевшей квартиры спасли мужчину. В помещении находился пенсионер, вероятно, владелец квартиры. К счастью, он остался в живых, однако получил отравление дымом и угарным газом