В Сланцевском районе Ленобласти из горевшей квартиры спасли мужчину

В деревне Загривье Сланцевского района Ленинградской области загорелась квартира. Из огня спасли 60-летнего мужчину, надышавшегося дымом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в субботу, 7 марта, в 11:54. На борьбу с огнем оперативно отправились девять пожарных и две машины спецтехники. Уже в 12:40 пожар, распространившийся на площади пять квадратных метров, был ликвидирован, передают в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

В помещении находился пенсионер, вероятно, владелец квартиры. К счастью, он остался в живых, однако получил отравление дымом и угарным газом, в связи с чем его передали врачам. Состояние мужчины на данный момент неизвестно. Причины пожара также устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре на Австрийской улице отравились дымом двое человек.