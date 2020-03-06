После пожара на Австрийской госпитализированы двое

Они отправились угарным газом в результате инцидента. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Все случилось поздно вечером 6 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а затем подробностями поделились в МЧС. На Австрийской улице в Кудрово вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире на сто квадратных метров, после чего были эвакуированы 75 человек. Из дымящегося помещения вывели женщину и мужчину, которые отравились угарным газом и нуждались в помощи врачей.

Больше пострадавших нет. Пламя ликвидировали, а жильцы дома вернулись в теплые квартиры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за ДТП на ЗСД водители стоят в пробке по два часа. Автомобилисты отмечают, что сам инцидент нельзя назвать серьезным.