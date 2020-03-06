Из-за ДТП на ЗСД водители стоят в пробке по два часа

Автомобилисты отмечают, что сам инцидент нельзя назвать серьезным.

Об этом стало известно сегодня вечером, 6 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилисты пишут, что авария произошла на 29-м километре северной направления ЗСД примерно в семь часов вечера недалеко от реки Каменки. Из-за этого некоторые водители стояли в пробке несколько часов – участники ДТП заняли две полосы после столкновения «носами».

«Да… пробка там знатная»,

— соглашается с автором поста один из комментаторов.

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