Водитель Skoda, уснувший на Дальневосточном проспекте, объяснил произошедшее

О странном автомобилисте, который, прямо за рулем своей Skoda, остановился посреди Дальневосточного проспекта и уснул, рассказал неравнодушный житель Петербурга.

Матвей Гуров, автор публикации в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в течение нескольких часов «дежурил» у автомобиля, ожидая пробуждения владельца легковушки, потому что боялся, что в странного водителя может кто-нибудь врезаться. Тот попросил молодого человека «прикурить», так как у него заглох аккумулятор. Вернувшийся с подмогой Матвей обнаружил, что мужчина уснул.

Позже «оживший» автомобилист рассказал, в чем причина, передает «Мегаполис». Оказалось, ранним утром он попал в ДТП и остался ожидать помощи с неисправной машиной. У него разрядился телефон и попросить помощи было не у кого, а до этой ситуации водитель не спал всю ночь. Из-за сильного стресса мужчина «отрубился» в самый неподходящий момент.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «мастере парковки», неприятно удивившем жителей Кировского района.