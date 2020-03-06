«Мастер парковки» на Range Rover удивил жителей Кировского района

В Кировском районе Петербурга местные жители обсуждают в соцсетях очередного «мастера парковки», который бросил свою иномарку на газоне.
Как рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель дорогостоящей иномарки Range Rover Evoque решил припарковать свое авто не в отведенном для этого месте, на стоянке, а прямо на газоне возле обочины Ленинского проспекта, перед пересечением с проспектом Маршала Жукова.
«Что у них в голове происходит, когда так паркуются?», — задаются вопросом пользователи в комментариях.
Один из подписчиков паблика также написал, что проезжает мимо этого места каждый день и этот автомобиль всегда паркуется именно на этом месте.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода.