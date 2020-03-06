В Приморском районе иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода

В Приморском районе иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода
Пешехода госпитализировали после ДТП. Фото: flickr.com

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приморском районе Северной столицы сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Все произошло около часа дня около дома №4 на улице Оптиков. Автомобиль «Сузуки», за рулем которого находился 51-летний мужчина, сбил 57-летнего пешехода, который неожиданно для водителя выскочил на дорогу. Автомобилист не заметил его из-за припаркованных вдоль обочины машин. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Итогом аварии стала госпитализация пешехода — его увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГИБДД раскрыли подробности ДТП с пешеходом, сбитым на Фонтанке.

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