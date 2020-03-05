В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с пешеходом, сбитым на Фонтанке

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Инспекторы ГИБДД рассказали подробности аварии.

Все случилось в ночь на четверг, 5 марта, на нерегулируемом пешеходном переходе. Жертвой дорожного инцидента стал москвич.

Как сообщили в пресс-службе, молодой человек переходил дорогу, когда его сбил автомобиль марки Volkswagen. В результате пешеход получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Отмечается, что шофер был трезв и имеет большой стаж.

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