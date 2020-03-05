В Ленобласти бывший супруг ударил жену и застрелил соперника

В Выборгском районе Ленобласти правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве. Кроме того, злоумышленник отправил в больницу свою бывшую супругу.

Преступный инцидент произошел в среду, 4 марта, в садоводстве «Поляны». В отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что бывший 49-летний супруг ударил ее по голове предметом, похожим на пистолет. Затем он четыре раза выстрелил из того же предмета в 39-летнего мужчину. Затем он погрузил погибшего в багажник автомобиля Mercedes и скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщину доставили в ближайшее медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

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