В Петербурге уборщица поликлиники лишилась 700 тысяч и драгоценностей

В Красносельском районе Петербурга неизвестные обчистили квартиру 44-летней местной жительницы, работающей санитаркой в местной поликлинике. Возбуждено уголовное дело.
Преступный инцидент произошел в среду, 4 марта, на улице Коммунаров в Горелово. По словам заявительницы, в ее квартиру проникли неизвестные. Она обнаружила пропажу 536 тыс. рублей и ювелирных украшений.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила более 730 тыс. рублей.
Правоохранители проводят расследование.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «минеры» угрожали взрывом магазинам «Магнит» и судам.