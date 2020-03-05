В Петербурге уборщица поликлиники лишилась 700 тысяч и драгоценностей

В Петербурге уборщица поликлиники лишилась 700 тысяч и драгоценностей
Злоумышленники вынесли деньги и украшения. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга неизвестные обчистили квартиру 44-летней местной жительницы, работающей санитаркой в местной поликлинике. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в среду, 4 марта, на улице Коммунаров в Горелово. По словам заявительницы, в ее квартиру проникли неизвестные. Она обнаружила пропажу 536 тыс. рублей и ювелирных украшений.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила более 730 тыс. рублей.

Правоохранители проводят расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «минеры» угрожали взрывом магазинам «Магнит» и судам.

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