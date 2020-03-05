В среду «минеры» угрожали магазинам «Магнит» и судам

В Петербурге на адреса электронных почт районных судов поступили два анонимных сообщения о заминировании судебных заведений, магазинов сети «Магнит» и мостов города.

В среду, 4 марта, правоохранители осмотрели 14 объектов. Как стало известно gazeta.spb.ru, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

За день из судебных заведений эвакуировали 117 человек. В других объектах эвакуация не проводилась. При проведении мероприятий были задействованы 27 сотрудников ОВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в поджоге жены.