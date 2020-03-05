В Ленобласти мужчина облил керосином супругу и поджог

В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге жены.

Обо всем стало известно в среду, 4 марта. В отдел полиции обратилась 59-летняя женщина, проживающая в одном из домов по Физкультурной улице в поселке Ермилово. По словам заявительницы, супруг облил ее керосином, а после поджог ей волосы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, женщина получила ожоги, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прибывшие правоохранители задержали 58-летнего мужчину. Установлено, что ранее гражданин уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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