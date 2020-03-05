На проспекте Ветеранов завершилось строительство первого участка сети-дублера

Работы должны завершиться к 15 октября 2022 года, но ремонт продвигается со значительным опережением сроков. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб"

Работы должны завершиться к 15 октября 2022 года, но ремонт продвигается со значительным опережением сроков. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб"

В Северной столице завершилось строительство первого участка временной теплосети в рамках реконструкции на проспекте Ветеранов.

Специалисты приступили к запуску первого отрезка временной теплосети на участке проспекта Ветеранов между улицами Добровольцев и Авангардной.

В результате проведения работ отопление и горячее водоснабжение с 9 часов 5 марта до 11 часов следующего дня будет отключено на улицах Авангардной, Отважных, Народного Ополчения, Добровольцев, Партизана Германа и проспекте Ветеранов.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», ограничения коснутся 113 зданий, в том числе 82 жилых домов, семи детсадов, трех школ и трех лечебных учреждений.

Параллельно с указанными стройработами подрядчик ООО «Возрождение Петербурга» будет монтировать 1,4 км основной трассы магистрального и внутриквартального трубопроводов.

Работы должны завершиться к 15 октября 2022 года.

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