Петербуржец ответит перед судом за убийство арматурой и хомутом для проводов

В Северной столице прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства.

Преступный инцидент произошел в 2017 году. По данным следствия, обвиняемый проживал со своей сожительницей и ее сыном. В конце ноября между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого сын сожительницы ударил обвиняемого по лицу, после чего последний решил отомстить.

Как сообщили в прокуратуре города, мужчина взял металлическую арматуру, прошел в комнату потерпевшего и нанес ею один удар по голове молодого человека, после чего задушил его хомутом для проводов.

После злоумышленник решил закопать труп в лесу. Для этого, он положил тело в багажник своего авто, вывез за пределы города.

Труп потерпевшего был обнаружен спустя 2 года.

Свой поступок мужчина объяснил копившимися долгое время обидами на потерпевшего.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Пикалево получил пожизненный срок за тройное убийство.