Житель Пикалево получил пожизненный срок за тройное убийство собутыльников

В Ленобласти суд вынес приговор жителю Пикалево, который обвинялся в убийстве трех человек. Мужчина зарезал собутыльников.

Преступный инцидент произошел 8 декабря 2018 года в Бокситогорском районе. По данным следствия, компания мужчин и женщин из Пикалево находилась в гостях у 64-летнего жителя деревни Косково. В ходе алкогольного застолья между присутствующими возник конфликт. В результате ссоры обвиняемый набросился с ножом на своих знакомых.

Как сообщили в СУ СК РФ по области, первым от ножевых ранений скончался хозяин дома. Затем, чтобы скрыть его убийство, злоумышленник расправился с гостями — 55-летним мужчиной и 58-летней женщиной.

По факту убийства двух или более лиц, с целью скрыть другое преступление, возбудили уголовное дело. Ранее мужчина провел длительный срок за решеткой за совершение убийства.

Суд приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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