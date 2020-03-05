Вечером на Мебельной улице пожарные тушили гаражи

Спасатели справились с огнем за 20 минут. Фото: pixabay

Спасатели справились с огнем за 20 минут. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили два гаража.

Все случилось в среду, 4 марту, у дома №12 по Мебельной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:52. К очагу возгорания выехали восемь спасателей на двух машинах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, выгорели два железобетонных гаража, каждый размером 3 на 6 метров. Также частично обгорели три гаража, находящиеся рядом.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около 20 минут. Гаражи потушили в 20:13.

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