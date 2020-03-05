Петербуржцев возмутил припаркованный на Уфимской Hummer, вытеснивший пешеходов с тротуара

Петербуржцев возмутил припаркованный на Уфимской Hummer, вытеснивший пешеходов с тротуара
Иномарка стоит на тротуаре. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жители Аптекарского острова в Петербурге обсуждали, как проучить водителя-нарушителя. Горожан возмутил Hummer, припаркованные на тротуаре.

Обо все стало известно в среду, 4 марта. Неизвестный оставил иномарку на Уфимской улице. Свое недовольство с кадрами с места нарушения жители опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фотографиям, водитель оставил машину на тротуаре. Автомобилист достаточно ровно поставил транспорт, оставив место для прохода, однако для проезда детских колясок или инвалидов пространства недостаточно.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» сошлись на мнении, что нужно вызвать эвакуатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ВКонтакте» запустит аналог приложения TikTok для съемки видео.

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