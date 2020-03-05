«ВКонтакте» запустит аналог приложения TikTok

&#171;ВКонтакте&#187; запустит аналог приложения TikTok
"ВКонтаксте". Фото: pixabay

Социальная сети «ВКнтакте» планирует запустить во втором квартале настоящего года сервис коротких вертикальных видео. Его ближайшим аналогом является приложение TikTok.

По словам источника, данный проект имеет экспериментальное название «Клипы», а затем станет частью «суперприложения», которое разрабатывает Mail.ru Group на базе соцсети.

Как сообщает «Vc.ru», для продвижения платформы будут задействованы профессиональные контентмейкеры, а также «лидеры мнений». Главными отличиями аналога станут возможность применения масок и эффектов, а также будет присутствовать поддержка управления жестами и игры с технологией дополненной реальности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «ВКонтакте» появился второй штаб в Северной столице.

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