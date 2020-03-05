«ВКонтакте» запустит аналог приложения TikTok

Социальная сети «ВКнтакте» планирует запустить во втором квартале настоящего года сервис коротких вертикальных видео. Его ближайшим аналогом является приложение TikTok.

По словам источника, данный проект имеет экспериментальное название «Клипы», а затем станет частью «суперприложения», которое разрабатывает Mail.ru Group на базе соцсети.

Как сообщает «Vc.ru», для продвижения платформы будут задействованы профессиональные контентмейкеры, а также «лидеры мнений». Главными отличиями аналога станут возможность применения масок и эффектов, а также будет присутствовать поддержка управления жестами и игры с технологией дополненной реальности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «ВКонтакте» появился второй штаб в Северной столице.